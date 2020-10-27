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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ABD’ye sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısı olacağına ilişkin istihbarat almaları nedeniyle Türkiye büyükelçiliğini geçici bir süre için kapatan ve vatandaşlarını uyarıda bulunan ABD’ye sert tepki gösterdi. Soylu bu hareketin büyük bir devlete yakışmayacağını söyledi…

27 Ekim 2020 Salı 19:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ABD’ye sert tepki!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aldıkları istihbarata göre dün Türkiye’de bir terör saldırısı olacağı nedeniyle büyükelçiliğini geçici süreliğine kapatan ve vatandaşlarına uyarıda bulunan Amerika Birleşik Devletleri’ne sert bir tepki gösterdi. Bakan Soylu bu hareketin büyük bir devletin yapabileceği bir hareket olmadığına dikkat çekti.

Bakan Soylu’dan Sert Tepki


Basın mensuplarının Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya konan tavra yönelik sorduğu soruya yanıt veren Bakan Soylu konuya ilişkin açıklamasında, “Büyük devlet iseniz eğer sizin bazı sorumluluklarınız vardır. İstediğimi yaparım diyerek ortaya çıkamazsınız. İstihbarat elde etmiş olabilirsiniz ve vatandaşlarınızı da korumak isteyebilirsiniz. Buna bir şey diyecek halimiz yok. Ancak alınacak kararları bir başka ülkeyi töhmet altında bırakacak şekilde intenet üzerinden açıklayamazsınız” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığının adaptan yoksun olduğunu ifade eden Soylu bu davranışın yadırgatıcı bir davranış olduğunu ifade etti. ABD’yi yönetenlerde usul ve erkan kalmadığını söyleyen İçişleri Bakanı bu tarz istihbarat bilgilerinin Türkiye’nin de başka ülkeler için aldığını ancak teröre hizmet edecek şekilde, korku ve panik yaratmak için yaygarasını yapmadıklarını aktardı.

ABD’nin bazı diplomatik usulleri çiğnediğini söyleyen Soylu, “Bir istihbarat bilgisi aldığınızda muhatap olan ülke ile diplomatik girişim yaparsınız ve ona göre bir yol haritası belirlersiniz. Bu bir gerekliliktir. Aksi ise edepsizliktir, adapsızlıktır. ABD Büyükelçiliği bunu yapmıştır” dedi.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSüleyman SoyluABDBüyükelçilikTerör
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