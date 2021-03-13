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İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Bakan Soylu'nun annesinin acı haberini ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

13 Mart 2021 Cumartesi 12:05
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'nun vefat ettiği duyuruldu. Bakan Soylu'nun annesini kaybettiği ile ilgili duyuru ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.  

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat ettiği bilgisini paylaşırken Bakan Soylu ve ailesi için de başsağlığı temennilerinde bulundu.

Koronavirüs salgınına yakalanan ve 3 ay gibi bir süredirde tedavi altında olan Servet Soylu'nun ölüm haberi siyaset dünyasını yasa boğdu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden dolyaı hayatını kaybeden 75 yaşındaki Servet Soylu'nun cenazesinin yarın öğlen Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde namaz sonrası Eyüp Sultan Mezarlığına götürülerek defnedileceği öğrenildi.



Son Güncelleme: 13.03.2021 12:05
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluServet Soylu
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