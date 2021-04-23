İbrahim Kalın'dan ABD'ye sert tepki

1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan’da’li yöneticilerin takınacağı tutum, Türk siyasetinde büyük bir tepkiye yol açtı. Konuyla ilgili Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Şirinoğlu’nun attığı tweet ile açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihin dar bir çerçevede kötüye kullanıldığını, ABD’nin her yıl aynı konuyu siyasi malzeme haline getirdiğini, tarihin Türk-Ermeni ortak tarihi olduğunu ve üçüncü şahısların bu meseleye karışmaması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca hiç kimsenin bu ortak acıyı ve ortak tarihi manipüle etmesine de izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

İbrahim Kalın, son dönemlerde yaptığı müziklerle adından sıkça söz ettiriyordu. Attığı tweetle ABD’te tepki göstermiş oldu.