İBB'de İSKİ tarafından teklif edilen suya @ zam talebi reddedildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İSKİ’nin sunduğu suya %40 zam teklifi AKP ve MHP’li vekiller tarafından reddedildi. Düzenlemelerin yapılması konusunda çıkan tartışmalarda zam yerine enflasyon farkları nedeni ile suya %6,84 zam yapılacağı açıklandı.

28 Şubat tarihinde verdiği röportajlarda suya zam yapılmayacağını ve indirimlerin yapılacağı açıklayan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu suya yeni bir zam talebi ile mecliste teklif sundu. 14 Aralık 2020 tarihinde yapılan İBB oturumunda su fiyatlarına %40 zam yapılması için teklif sunarken sunulan teklif AKP ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri tarafından reddedildi.

İBB yönetimine geldiğinde beri 4. Defa suya zam telifinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zam talepleri şu şekildedir;

- 2019 Kasım %80

- 2020 Temmuz %35

- 2020 Kasım %40

- 2020 Aralık %40

AKP ve MHP’li vekiller Temmuz ayında istenen zammı kabul etmezken suya yapılacak zammı enflasyon farkı olarak %12,6 olarak kabul ederken mahalle statüsünde olan yerleşim yerlerinin su ücretlendirmelerine %40 zam yapılmıştı.

Silivri başta olmak üzere Şile ve Çatalca gibi köy statüsünde olan yerleşim yerleri 2008 yılında mahalle statüsüne alınırken su ücretlendirmelerinde ki artışlar vatandaşlar tarafından dikkat çekti.

Yüzde 40 zam teklifi reddedildi

İSKİ tarafından meclise taşınan %40 su ücretlendirmeleri zam konusu AKP ve MHP’li meclis üyeleri tarafından reddedilirken görüşmeler sonucunda zam miktarı enflasyon farkına göre düzenlendi. Buna göre %40 olarak talep edilen zam miktarı %6,84 olarak uygulandı.