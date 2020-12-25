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İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. İBB eski başkanı da koronavirüse yakalandı. 75 yaşındaki Topbaş, entübe hasta kategorisinde. Son yapılan koronavirüs testi de pozitif çıkan eski başkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

25 Aralık 2020 Cuma 15:15
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş,16 Kasım tarihinde covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldı. Entübe hasta olan Topbaş, 40 gündür hastanede.

Eski başkan’ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeyi oğlu Mustafa Ömer Topbaş yapmıştır.

‘’Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilmezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun’’ ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 25.12.2020 15:15
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IbbKadir Topbaş
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