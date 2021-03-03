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Hulusi Akar, Kanadalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilere vurgu yapıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 21:36
Hulusi Akar, Kanadalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, bugün yaptığı sosyal medya açıklamasında Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Bu görüşmede bölgesel, İkili ilişkiler, güvenlik ve savunma ile alakalı ikili işbirliğinde bulunma konusunda görüş alışverişinde bulun olduğu ifade edildi.

Yaptığı temaslarla ülkemiz adına önemli işler yapan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu kez Kanadalı mevkidaşı ile görüşerek yeni bir işbirliği protokolü imza attı. Kanadalı mevkidaşını telefonla arayarak görüşen Akar, savunma sanayisi konusunda Kanada ile bölgesel ve ikili konularda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Kanadalı mevkidaşı da aynı şekilde görüş bildirirken Kanada’nın da Türkiye ile savunma konusunda ikili işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarHarjit SajjarKanada
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