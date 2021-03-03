Hulusi Akar, Kanadalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Yaptığı temaslarla ülkemiz adına önemli işler yapan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu kez Kanadalı mevkidaşı ile görüşerek yeni bir işbirliği protokolü imza attı. Kanadalı mevkidaşını telefonla arayarak görüşen Akar, savunma sanayisi konusunda Kanada ile bölgesel ve ikili konularda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Kanadalı mevkidaşı da aynı şekilde görüş bildirirken Kanada’nın da Türkiye ile savunma konusunda ikili işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.
Son Güncelleme: 03.03.2021 21:36