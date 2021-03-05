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Hukusi Akar'dan şehit açıklaması

Dün akşam saatlerinde tüm Türkiye’yi yasa boğan şehit haberleri geldi. Bitlis’te 11 askerimiz şehit oldu. Konuyla ilgili Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.

05 Mart 2021 Cuma 11:28
Hukusi Akar'dan şehit açıklaması
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Bingöl’den kalkarak Bitlis’in Tatvan ilçesine doğru yola çıkan askeri helikopter, Tatvan‘da bir köy yakınlarında maalesef kaza geçirerek düştü. Helikopterin içerisinde bulunan 13 personelden 11’i yaşamını yitirdi. 11 vatan evladı böylece acı bir şekilde şehit oldu. İki askerimiz ise kazadan yaralı bir şekilde kurtarıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, maalesef 11 askerimizin şehit olduğunu, yaralı askerlerin de hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıklarını ifade etti. Yaralı askerlerin izin durumlarının iyi olduğunu söyleyen akar, olayla ilgili kesin Sonuçlara varmak için soruşturma başlattıklarını, şu an için kaza hakka doğru olmadığını söyleyerek çok yakın bir zamanda kazaya ilişkin geniş kapsamlı bir raporu kamuoyuyla paylaşacağını başına bildirdi. Askerlerimize Allah’tan rahmet, Türkiye’ye baş sağlığı diliyoruz.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:28
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Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarŞehit
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