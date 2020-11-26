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Hükumet kabine toplantısı ne zaman, hangi gün olacak?

Gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından korona virüs tedbirleri arttırılmış ve yeni kararlar alınmıştı. Vatandaşlar yeni kabine toplantısının ne zaman olduğunu ve yeni kararlar alınıp alınmayacağını merak ediyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 23:13
Hükumet kabine toplantısı ne zaman, hangi gün olacak?
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Geçen haftalarda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında korona virüse ilişkin bir dizi yeni tedbir alınmıştı. Bu tedbirler kapsamında 20 yaş altına da sokağa çıkma kısıtlaması gelirken tüm restoran kafe gibi yerler paket servis şeklinde çalışmaya geçmişti.


Sonrasında düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısında da yeni kararlar alındı. Bu kararlar neticesinde tüm korona virüs hastalarının sayısı açıklanması kararlaştırıldı. Ayrıca İstanbul’a ilişkin virüsün artışı dolayısı ile yakında yeni kısıtlamalar getirilebileceği de duyuruldu.

Hükumet Kabine Toplantısı Ne Zaman?

Yeni kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz net olmamakla beraber 1 Aralık ya da 30 Kasım günü yapılacağı tahmin ediliyor.  Kabine toplantısı gerçekleştirilmeden önce alınan kararların etkisi gözlemlenecek ve yeni kararlar alınıp alınmayacağı da belli olacak.



Son Güncelleme: 26.11.2020 23:13
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Anahtar Kelimeler:
KabineToplantısı
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