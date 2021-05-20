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HSK seçimlerinde üyeleri Millet ve Cumhur İttifakı belirleyecek!

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) gerçekleştireceği seçimlerde üyeleri Millet ve Cumhur İttifakının belirlemesi için anlaşma sağlandığı bildirildi. Alınan kararda 7 üyeden 4'ünü Cumhur İttifakı belirlerken diğer 3'ünü de Millet İttifakı onaylayacak.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:43
HSK seçimlerinde üyeleri Millet ve Cumhur İttifakı belirleyecek!
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) gerçekleştireceği üye seçimi için iktidar ve muhalefet ile bir anlaşma sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuşmasında siyasi partiler ile sağlanan uzlaşma perspektifiyle ilgili kendilerine teşekkürlerini iletti.

HSK'ya yapılacak üye seçimlerinde 7 üyeden 4'ünün Cumhur İttifakı tarafından belirlenmesine karar verilirken, diğer 3 üyenin seçimi için de Millet İttifakı onay verecek. Üyelik belirlenmesine karşılık iktidar ile muhalefetle bir anlaşma yaptıklarını söyleyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, uzlaşma sürecine ilişkin yaptığı açıklamasında siyasi partilere uzlaşmada perspektif kararı aldıkları için teşekkür ettiğini söyledi.

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 11:43
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Anahtar Kelimeler:
Hakimler Ve Savcılar KuruluHsküye SeçimiAnlaşmaCumhur IttifakıMillet Ittifakı
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