HSK seçimlerinde üyeleri Millet ve Cumhur İttifakı belirleyecek!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) gerçekleştireceği üye seçimi için iktidar ve muhalefet ile bir anlaşma sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuşmasında siyasi partiler ile sağlanan uzlaşma perspektifiyle ilgili kendilerine teşekkürlerini iletti.

HSK'ya yapılacak üye seçimlerinde 7 üyeden 4'ünün Cumhur İttifakı tarafından belirlenmesine karar verilirken, diğer 3 üyenin seçimi için de Millet İttifakı onay verecek. Üyelik belirlenmesine karşılık iktidar ile muhalefetle bir anlaşma yaptıklarını söyleyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, uzlaşma sürecine ilişkin yaptığı açıklamasında siyasi partilere uzlaşmada perspektif kararı aldıkları için teşekkür ettiğini söyledi.