HDP'nin kapatılma davası için AYM Başkanı raportör olarak görevlendirildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan ve Anayasa Mahkemesine (AYM) sunulan bir iddianame ile birlik, HDP’nin kapatılmasına yönelik bir dava açıldı. Açılan dava kapsamında ise Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın raportör olarak görevlendirmesine karar verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen iddianamenin kabul edilmesi sonrası HDP'den bir savunma isteneceği belirtilirken, verilen savunmayla birlikte bir rapor hazırlanacağı ve bu raporun AYM Başkanlığı tarafından inceleneceği belirtildi.

Yargıtay tarafından raportör olarak görevlendirilenZühtü Arslan ise ilk inceleme raporunu hazırlayacak ve Başkanlığa sunacak. HDP'den alınan ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in esas hakkındaki görüşü alınacak ve görüş HDP'ye iletilecek.

Raporların incelenmesi sonrasında ise bir tarih belirlenecek ve bu tarihte Başsavcı Şahin, AYM Genel Kuruluna sözlü açıklamada bulunacak. Aynı zamanda HDP yetkililerinin de sözlü savunmalarının alınması sonrası haklarında siyasi yasaklı olanlar AYM’ye yazılı ve sözlü savunma verecekler. Bu süreç sonrası ise raportör Zühtü Arslan açılan davayla ilgili tüm bilgi, belgelerle birlikte esas hakkındaki raporunu hazırlayarak kapatma isteminin değerlendirilerek görüşülmesi için bir toplantı tarihi belirleyecek. Belirlenen tarihte 15 kişilik AYM heyeti toplanacak ve dava dosyasını bir karara bağlayacak. Toplantıda AYM heyeti katılım gösteren üyelerin üçte iki oy çokluğunu alması dahilinde kararını verecek.