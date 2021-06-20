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HDP'li Paylan ittifak ortaklarına birleşme çağrısı yaptı

HDP’li Garo Paylan, katıldığı bir canlı yayın sırasında, muhalefet partilerine tekrardan birleşme çağrısında bulundu. Paylan’ın canlı yayında yaptığı çağrıya dair tüm detaylar haberimizde…

20 Haziran 2021 Pazar 15:06
HDP'li Paylan ittifak ortaklarına birleşme çağrısı yaptı
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HDP’li vekil Garo Paylan, Halk TV’de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir canlı yayına katılarak değerlendirme yaptı. Paylan, 2019’daki yerel seçimlerde ittifak içinde oldukları partilereyse yeniden birleşme çağrısında bulundu.

İsrail öneğiyle muhalefete sitem etti: “Cesur davranın”

İsrail’deki koalisyon hükümetinin 12 senelik Binyamin Netanyahu hükümetini devirmesi öneğinden muhalefet partilerine çağrıda bulunan Paylan, “Muhalefet yeterince cesaretli değil. İYİ Parti ve CHP’yle ayrıştığımız yerler bulunuyor. Ancak ortak olduğumuz noktaysa geleceğimizi kaybettiğimiz düşüncesidir” dedi.

“Gelin aynı İsrail’de olduğu gibi birleşelim”

2023’teki seçim zamanında Cumhurbaşkanı’na karşı birleşme vurgusunda bulunan Paylan, “Gelin aynı İsrail’de olduğu gibi asgari müşterekte birleşelim” çağrısını yaptı.


Son Güncelleme: 20.06.2021 15:06
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Hdpli Paylanın Birleşme çağrısıHdpli Vekil Garo Paylan
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