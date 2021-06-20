HDP'li Paylan ittifak ortaklarına birleşme çağrısı yaptı

HDP’li vekil Garo Paylan, Halk TV’de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir canlı yayına katılarak değerlendirme yaptı. Paylan, 2019’daki yerel seçimlerde ittifak içinde oldukları partilereyse yeniden birleşme çağrısında bulundu.
İsrail öneğiyle muhalefete sitem etti: “Cesur davranın”
“Gelin aynı İsrail’de olduğu gibi birleşelim”
2023’teki seçim zamanında Cumhurbaşkanı’na karşı birleşme vurgusunda bulunan Paylan, “Gelin aynı İsrail’de olduğu gibi asgari müşterekte birleşelim” çağrısını yaptı.
Son Güncelleme: 20.06.2021 15:06