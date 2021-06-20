HDP'li Paylan ittifak ortaklarına birleşme çağrısı yaptı

HDP’li vekil Garo Paylan, Halk TV’de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir canlı yayına katılarak değerlendirme yaptı. Paylan, 2019’daki yerel seçimlerde ittifak içinde oldukları partilereyse yeniden birleşme çağrısında bulundu.

İsrail öneğiyle muhalefete sitem etti: “Cesur davranın”

“Gelin aynı İsrail’de olduğu gibi birleşelim”

İsrail’deki koalisyon hükümetinin 12 senelik Binyamin Netanyahu hükümetini devirmesi öneğinden muhalefet partilerine çağrıda bulunan Paylan, “Muhalefet yeterince cesaretli değil. İYİ Parti ve CHP’yle ayrıştığımız yerler bulunuyor. Ancak ortak olduğumuz noktaysa geleceğimizi kaybettiğimiz düşüncesidir” dedi.

2023’teki seçim zamanında Cumhurbaşkanı’na karşı birleşme vurgusunda bulunan Paylan, “Gelin aynı İsrail’de olduğu gibi asgari müşterekte birleşelim” çağrısını yaptı.