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HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclisteki vekilliği resmi olarak düşürüldü!

Terör propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve 2 yıl hapis cezası alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği TBMM'de resmi olarak düşürüldü.

17 Mart 2021 Çarşamba 18:55
HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclisteki vekilliği resmi olarak düşürüldü!
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HDP'den Kocaeli Milletvekili olarak seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında terör propagandası yapmak suçundan açılan davada 2 yıl hapis cezası verilmişti. Hakkında kesinleşen yargı kararının Meclis'e gelmesinin ardından TBMM'de bir oturum düzenlendi.

Düzenlenen oturumda Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşen yargı kararı Mecliste okunmasının ardında Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi sonrası ise HDP'nin Meclisteki sandalye sayısı 55’e inmiş oldu.

Meclis'te kararın okunması sonrasında oturuma 10 dakika ara verilirken, Gergerlioğlu'nun TBMM'yi terk etmesi istendi. Fakat Gergerlioğlu'nun yanında çantası ile oturuma geldiği görülürken HDP'li vekillerin de masaları yumruklayarak kararı protesto ettikleri ifade edildi.

Meclis bünyesinde başlayan tartışmalardan sonra verilen arada bir açıklama yapan Gergerlioğlu, bu kararın Anayasayı çiğneyen bir karar olduğunu, hakkında hukuksal değil siyasi bir karar verildiğini belirterek kendilerinin bu kararı tanımadıklarını paylaşımının sadece barışsal bir amaç taşıdığını ve bu yüzden de bu yüzden cezalandırıldığını söyledi.

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 18:55
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