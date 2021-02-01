HDP, Saadet Partisi'ni ziyaret etti!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’na ziyarette bulundu. Heyetlerin arasında yapılan görüşmede, Türkiye’deki siyasi ortamın üzerine değerlendirme yapıldığı belirtildi.

"Açık açık ittifak yapacağız"

Herkesin bildiği gibi Pervin Buldan bundan sonra yaptıkları ittifakları gizlilik çerçevesinde olmayacağını, herkesin bileceği şekilde açık bir şekilde ittifaklarda bulunacaklarını vurgulamıştı.

HDP, İYİ Parti'den de randevu istedi

Diğer yandan randevu talepleri ile alakalı yeni bir gelişmenin yaşandığı da ortaya çıktı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti’den randevu istediklerini açıkladı.