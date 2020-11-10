Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? Yeni maliye bakanı olarak atandı!

Berak Albayrak’ın görevinden ayrılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan atandı. Peki Lütfi Elvan kimdir?

Lütfi Elvan Kimdir?

1962 yılında Karaman’da dünyaya gelen Lütfi Elvan İstanbul Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun olmuştur. Yurt dışında Leeds Üniversitesi’nde araştırmalar yapan Elvan, Delaware Üniversitesi’nde ise Ekonomi yüksek lisansı yapmıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Elvan, Etibank’da mühendislik, uzmanlık, Kalkınma Grubu başkan yardımcılığı, AB izleme ve yönlendirme komite üyesi gibi görevlerde de bulunmuştur.

Karaman, Antalya ve Mersin milletvekilliği de yapan Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonuna başkanlık etmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilmiştir.