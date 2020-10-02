Hasan Ali Kaldırım yeniden Mbappe ile karşı karşıya gelecek

Şampiyonlar Ligi H grubunda mücadele edecek olan temsilcimiz PSG, M.United ve Leipzig ile karşılaşacak. Kura sonuçlarının ardından PSG’nin yıldızı Mbappe ile Başakşehir forması giyen Hasan Ali’nin yeniden karşılaşacak olması sosyal medyada gündem oldu.
Kullanıcılar Mbappe’nin başının belası olarak nitelediği Hasan Ali, Fransa’yı 2-0 yendiğimiz maçta Mbappe’ye nefes aldırmamıştı. Ayrıca Fransa milli takımının hocası Didier Deschamps Hasan Ali’ye maç sonrası övgüler yağdırmıştı.
Son Güncelleme: 02.10.2020 21:22