Hamas Azerbaycan'ı tebrik etti

’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı zafer ilan etmesinin ardından Filistin yönetimini elinde bulunduran, Azerbaycan’ı tebrik etti. Konuyla İlgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Azerbaycan’ın çarpışarak kendi malı olan toprakları geri almasından dolayı tebrik mesajı verdi. Ayrıca Türkiye’ye de övgü dolu sözler sarf eden Zuhri, Türkiye’nin ve Türk halkının, Azerbaycan’ın vermiş olduğu haklı mücadelenin arkasından durmasını da takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında bu gece 00.00 saatinde ateşkes imzalanmıştı. Anlaşmanın detaylarında Azerbaycan’a oldukça fazla imtiyaz sağlanıyor. Anlaşmaya göre Ermenistan daha önce işgal ettiği Kelbecer, Ağdam ve Laçın illerini Azerbaycan’a bırakacak. Ayrıca bölgelerde Rus ve Türk birliklerinden oluşan denetim merkezleri kurulacak.