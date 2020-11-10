İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını duyurdu! 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması...
Son Dakika
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını...
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları

Hamas Azerbaycan'ı tebrik etti

Filistin yönetimini elinde bulunduran Hamas, Dağlık Karabağ zaferinden dolayı Azerbaycan’ı tebrik etti. Mesajın içeriğinde Türkiye’ye de övgü dolu sözler vardı.

10 Kasım 2020 Salı 21:47
Hamas Azerbaycan'ı tebrik etti
Takip Et:


Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı zafer ilan etmesinin ardından Filistin yönetimini elinde bulunduran Hamas, Azerbaycan’ı tebrik etti. Konuyla İlgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Azerbaycan’ın çarpışarak kendi malı olan toprakları geri almasından dolayı tebrik mesajı verdi. Ayrıca Türkiye’ye de övgü dolu sözler sarf eden Zuhri, Türkiye’nin ve Türk halkının, Azerbaycan’ın vermiş olduğu haklı mücadelenin arkasından durmasını da takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında bu gece 00.00 saatinde ateşkes imzalanmıştı. Anlaşmanın detaylarında Azerbaycan’a oldukça fazla imtiyaz sağlanıyor. Anlaşmaya göre Ermenistan daha önce işgal ettiği Kelbecer, Ağdam ve Laçın illerini Azerbaycan’a bırakacak. Ayrıca bölgelerde Rus ve Türk birliklerinden oluşan denetim merkezleri kurulacak.



Son Güncelleme: 10.11.2020 21:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HamasAzerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayhan Kızıltan'dan Lütfi Elvan'a tebrik mesajı
Ayhan Kızıltan'dan Lütfi Elvan'a tebrik mesajı
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kültür Bakanı olacağı iddia edildi!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kültür Bakanı olacağı iddia edildi!
Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları
Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları
'Deprem vergileri nerede?' Sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan cevap geldi
'Deprem vergileri nerede?' Sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan cevap geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ABD’ye sert tepki!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ABD’ye sert tepki!

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.