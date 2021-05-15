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Halkın Kurtuluş Partisi, Hasan Tahsin'i anıyor

Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Teşkilatı İzmir’in işgalinde ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i anıyor. Hasan Tahsin, ilk kurşunu atarak milli mücadeleyi başlatan isim olarak dikkat çekiyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:53
Halkın Kurtuluş Partisi, Hasan Tahsin'i anıyor
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Halkın Kurtuluş Partisi İzmir il Teşkilatı, 102 sene önce emperyalist işgale karşı dur diyerek ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i saygıyla anıyor. Gazeteci Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919 senesinde İzmir’i işgal edildiği sırada düşman kuvvetlerine ilk kurşunu sıkarak milli mücadele dönemini başlatmıştı. O dönemlerde İzmir, İngiliz desteğini alan yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. O günlerde insanlar bu duruma sessiz kalınamayacağını ifade ediyordu.

Ancak milletimiz imkansızlıklar içerisinde boğuluyordu. O dönemin cesur yüreği hasan Tahsin, bir gazeteci olarak bu işgale dayanamadı ve işgal kuvvetlerine ilk kurşunu sıkarak milli mücadele dönemini başlattı. Tahsin, Toprakları verilemeyeceğini ve toprakların ancak ve ancak kan dökülerek alınabileceğini haykırdı. O dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk henüz Samsun’a çıkmamıştı. Atatürk Samsun’a çıkmadan İzmir’de direniş hareketi başlamıştı. Sonrasında gazeteci Hasan Tahsin, düşmanın bu işgaline dayanamadı ve düşmana karşı ilk kurşunu sıktı. Bu durum İzmir’den tüm Türkiye geneline yayılacak olan milli mücadele dönemini başlattı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 11:53
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Anahtar Kelimeler:
HKPHasan Tahsin
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