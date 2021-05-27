Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün Sazak, dualarla anıldı

Bundan tam 41 sene önce 27 Mayıs 1980 tarihinde Ankara’da suikasta kurban giden ve silahlı saldırıya uğrayan o dönemin gümrük ve tekel Bakanı, Eskişehir’de bulunan kabri başında dualarla anılıyor. Ölümünün üstünden tam 41 sene geçti.

Eskişehir Mihalıççık ilçesinde Sazak köyünde bulunan mezarına MHP Eskişehir milletvekili metin Nurullah Sazak, gümrük ve tekel Bakanı gün Sazak‘ı rahmetle Alarak şimdiye kadar vefat etmiş olan tüm ülkücü şehitleri rahmet diledi. Bölgeye çok sayıda insan gitti. Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri anma töreninde yer aldı. Törende dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu. Ayrıca siyasi parti temsilcileri tarafından çeşitli konuşmalar yapıldı. Dualar edildi.