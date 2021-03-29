Gözler Kabine toplantısına çevrildi: Ramazan ayı için yeni önlemler gelebilir!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşmeye geçişin hemen ardından artan vaka sayıları giderek endişe vermeye başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Külliye'de Kabine'yi toplayarak genel bir değerlendirme yapacak. Yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşların gözü bu toplantıya çevrilirken, toplantıda masaya Ramazan ayına özel tedbirlerin yatırılacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesinin, kontrollü normalleşme sürecine geçişin hemen sonrası artan vaka sayılarının nedenleri olacak. Toplantıda Ramazan ayı için alınacak tedbirlerinde konuşulacağı değerlendiriliyor. Ramazan'da yapılacak olan sahur ve iftar sofralarında oluşacak birlik ve beraberliklerde salgının Ramazan ayı içerisinde hızını kesmek ve etkisini azaltmak adında toplantısında önlem altenatiflerinin masaya yatırılacağı belirtildi.