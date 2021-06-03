Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın vereceği müjdeli habere çevrildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Zonguldak ziyareti tüm Türkiye'de heyecanlı bir bekleyişe neden oldu. Daha önce yaptığı bir konuşmada, Zonguldak'ta olduğu sırada bir müjdeli haber paylaşacağını duyuran Erdoğan'ın yarın yapacağı ziyaret merakla beklenmeye başlandı.

Zonguldak Uzun Mehmet Cami açılışına katılacak olan, daha sonra Filyos Limanı'nın açılışına katılacak. Karadeniz'de gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında çıkacak olanın karaya çıkarılacağı ve Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olarak nitelendirilen Filyos Limanı'nın açılışında yapacağı konuşma sırasında müjdeli haberi vermesi beklenilen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları kentte büyük heyecan yarattı.

MÜJDE NE OLACAK?

Türkiye'de özellikle Karadeniz ve karalarda petrol ve doğalgaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki 405 milyar metreküp doğalgazın keşfinden sonra Sakarya Gaz Sahası'nda da bir rezerv tespiti yapılmış ve keşfi gerçekleştirirken yeni gazın çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yürütülmeye başlanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın bulunacağı bölgede gerçekleştireceği açılışlar sırasında vereceği müjdeli haberinde yeni bir rezerv keşfi olabileceği değerlendiriliyor.