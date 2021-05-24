İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Gözler çarşamba günü yapılacak AK Parti MYK toplantısına çevrildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gerçekleştirilecek kritik toplantıda seçim kanunu çalışmaları ve yeni anayasa hazırlığının ele alınacak ve güncel ekonomik ve siyasi konular da masaya yatırılacak.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:57
Gözler çarşamba günü yapılacak AK Parti MYK toplantısına çevrildi
Takip Et:

En son 3 Mayıs 2021 tarihinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, (MYK) 26 Mayıs çarşamba günü yeniden bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda kritik gündem maddeleri ele alınarak MYK üyelerinin değerlendirmelerine sunulacak.

MYK toplantısında partinin siyasi ve hukuki işlerden sorumlu başkan yardımcı Hayati Yazıcı'nın yönettiği komisyon tarafında hazırlanan 'Siyasi Partiler Kanunu' ile birlikte yeni seçim yasaları hakkında görüşler MYK üyelerine sunulacak. Yapılan değerlendirmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi sonrası tamamlana çalışma dosyaları ilk olarak İktidar ortağı MHP'ye, daha sonra da muhalefete götürülecek. 

AK Parti kurmayları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda barajın yüzde 7'ye düşürülmesi konusu yer alırken yapılacak olan seçimde parti oyları ile ittifak oylarının dağılımında  ilk olarak partilerin daha sonrasında ise ittifak oylarının hesaplanmasının da yer aldığı belirtildi. 


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AK PartiMyk ToplantısıMerkez Yürütme Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Peker 7. videosu youtube'da yayınlandı!
Sedat Peker 7. videosu youtube'da yayınlandı!

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca görmenin tabirleri ve yorumları
Hangi memur ne kadar zam alacak? 2021 Memur maaş zammı ne kadar olacak?
TV8 Survivor 99. bölüm canlı izle! 22 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Canlı izle Samsunspor Altınordu TRT Spor şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Samsun Altınordu maçı Selçuk Sports Netspor izle
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç kimdir, nereli yaşı kaç?
Kağıt Ev 6. bölüm Star TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Kağıt Ev yeni son bölüm izle
Bugün kimin maçı var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2021)?
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Andorra yaşam şartları nasıl? 2021 Andorra asgari ücretleri
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.