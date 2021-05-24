Gözler çarşamba günü yapılacak AK Parti MYK toplantısına çevrildi

En son 3 Mayıs 2021 tarihinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, (MYK) 26 Mayıs çarşamba günü yeniden bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda kritik gündem maddeleri ele alınarak MYK üyelerinin değerlendirmelerine sunulacak.

nda partinin siyasi ve hukuki işlerden sorumlu başkan yardımcı Hayati Yazıcı'nın yönettiği komisyon tarafında hazırlanan 'Siyasi Partiler Kanunu' ile birlikte yeni seçim yasaları hakkında görüşler MYK üyelerine sunulacak. Yapılan değerlendirmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi sonrası tamamlana çalışma dosyaları ilk olarak İktidar ortağı MHP'ye, daha sonra da muhalefete götürülecek.

AK Parti kurmayları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda barajın yüzde 7'ye düşürülmesi konusu yer alırken yapılacak olan seçimde parti oyları ile ittifak oylarının dağılımında ilk olarak partilerin daha sonrasında ise ittifak oylarının hesaplanmasının da yer aldığı belirtildi.