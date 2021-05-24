Gözler çarşamba günü yapılacak AK Parti MYK toplantısına çevrildi

En son 3 Mayıs 2021 tarihinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, (MYK) 26 Mayıs çarşamba günü yeniden bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda kritik gündem maddeleri ele alınarak MYK üyelerinin değerlendirmelerine sunulacak.
AK Parti kurmayları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda barajın yüzde 7'ye düşürülmesi konusu yer alırken yapılacak olan seçimde parti oyları ile ittifak oylarının dağılımında ilk olarak partilerin daha sonrasında ise ittifak oylarının hesaplanmasının da yer aldığı belirtildi.
Son Güncelleme: 24.05.2021 13:57