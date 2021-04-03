Gözaltında tutulan Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'ne gönderildi!

Hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş hapis cezasından dolayı hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün Ankara'daki evinden apar topar gözaltına alınmıştı.
HDP'Lİ VEKİLLER CEZAEVİ HABERİNİ DOĞRULADI
HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile birlikte Avukat Bışar Alınak, yaptıkları bir açıklamada Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hastaneden çıktıktan sonra Sincan Cezaevi'ne alındığını doğruladılar.
Son Güncelleme: 03.04.2021 19:50