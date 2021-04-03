Gözaltında tutulan Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'ne gönderildi!

Hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş hapis cezasından dolayı hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün Ankara'daki evinden apar topar gözaltına alınmıştı.

HDP'Lİ VEKİLLER CEZAEVİ HABERİNİ DOĞRULADI

Gözaltına alındıktan sonra göğsünde ve kabinde oluşan ağrılar nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gergerlioğlu'na anjiyo işlemi gerçekleştirildi. Bugün, hastanedeki işlemleri tamamlanan Gergerlioğlu'nun hastaneden çıkarılmasının hemen ardından'ne gönderildiği bildirildi.

HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile birlikte Avukat Bışar Alınak, yaptıkları bir açıklamada Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hastaneden çıktıktan sonra Sincan Cezaevi'ne alındığını doğruladılar.