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Gözaltında tutulan Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'ne gönderildi!

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan Gergerlioğlu'nun bugün Sincan Cezaevi’ne gönderildiği bildirildi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 19:50
Gözaltında tutulan Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'ne gönderildi!
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Hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş hapis cezasından dolayı hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün Ankara'daki evinden apar topar gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra göğsünde ve kabinde oluşan ağrılar nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gergerlioğlu'na anjiyo işlemi gerçekleştirildi. Bugün, hastanedeki işlemleri tamamlanan Gergerlioğlu'nun hastaneden çıkarılmasının hemen ardından Sincan Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi.

HDP'Lİ VEKİLLER CEZAEVİ HABERİNİ DOĞRULADI

HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile birlikte Avukat Bışar Alınak, yaptıkları bir açıklamada Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hastaneden çıktıktan sonra Sincan Cezaevi'ne alındığını doğruladılar.



Son Güncelleme: 03.04.2021 19:50
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Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk GergerlioğlSincan CezaeviHDP
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