Gıdada dikkat çeken fiyat artışına ilişkin Başkan Erdoğan'dan net yanıt

Marketlerde yaşanan ve bir çok ürünü kapsayan fiyat artışları, vatandaşların tarafından büyük tepki göstermesine neden olurken söz konusu artışlarla ilgili yapılan şikayetler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Gelen şikayetler hakkında bir değerlendirme yapan Erdoğan, 'Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız' dediği bildirildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle işleri oldukça fazla etkilenen esnafların yaşadıkları olumsuz etkilerinin giderilmesi yönünde 6 alanda bir düzenleme isteyen Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken söz konusu taleple ilgili önerileri Erdoğan'a sundu.

Doğalgaz'dan elektrik ve su faturalarına, SGK borçlarının 1 yıl ertelenmesi, kafe ve restoranların HES kodu ile açılması gibi bir çok talebi Cumhurbaşkanına ileten TESK Başkanı Palandöken bu taleplerin kabinede ele alınacağını açıklarken son zamanlarda yaşanan gıda artışı ile ilgili yapılan şikayetleri de Erdoğan'a ilettiğini söyledi.

Özellikle bazı ürünlerde görülen fahiş fiyat artışları ile ilgili genel kapsamlı şikayetin Başkan Erdoğan'a sunulduğu ve bu konuyla ilgili de 'Mutlaka çözüme ulaştıracağız.' dediği öğrenildi.