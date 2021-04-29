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Gezi Parkı davasında 7 firari sanık ile Kavala'nın dosyası birleştirildi!

Gezi Parkı olayları hakkında Can Dündar ile Mehmet Ali Alabora’nın da aralarında yer aldığı 7 firari sanığa ait dava dosyası, Osman Kavala’nın da yer aldığı haklarında verilen beraat hükümleri bozulan 9 sanığın dosyası ile birleştirildi. Detaylar haberimizde…

29 Nisan 2021 Perşembe 20:41
Gezi Parkı davasında 7 firari sanık ile Kavala'nın dosyası birleştirildi!
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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, firari olan ve haklarında yakalama kararı çıkan sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ile İnanç Ekmekçi katılmadı. Sanıklar avukatları tarafından temsil edildi.

Duruşmada, ana dava dosyasında dokuz sanık yönünden verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesi tarafından bozulduğu ve karar veren bu mahkemeye gönderildiği hatırlatılıp, o kararla beraber firari yedi sanık yönünden de dosyanın ayrıldığı gösterildi.

Sanık sayısı 16’ya yükseldi

Avukat beyanının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, yedi firari sanık yönünden ayrılan bu dosyanın, istinaf mahkemesince bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki, Osman Kavala’nın da içlerinde olduğu dokuz sanıklı dava dosyası ile birleştirilmesine hükmetti. Gezi Parkı odaklı olaylarla alakalı dava dosyasında böylelikle sanık sayısı 16’ya yükseldi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ile Can Dündar’ın da aralarında yer aldığı 16 sanık ile 746 müşteki bulunmakta.

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs"

İddianamede, sanıkların 2011 yılı itibari ile yönlendirme yaptıkları, 2013 yılında yaşanan olaylar ile eylemlerin finansmanı ile koordinasyonu sağladıkları belirtilip, sanıklarla ilgili “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Hapis cezası isteniyor

Kimi sanıkların ise “mala zarar verme”, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması”, “ibadethane ve mezarlıklara zarar verme, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın ayrıca "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma'' suçları nedeni ile 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:41
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GeziParkıKavalaDosyaBirleştirme7FirariSanık
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