Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy aracıyla vatandaşı yaraladı

Adıyaman’a bağlı olanilçesinin belediye başkanı, makam aracıyla kaza yaptı. Kaza sonrasında bir kişi hafif yaralandı. Diyarbakır yolu üzerinde meydana gelen kazada Gerger belediye başkanının kullandığı Volkswagen marka araç, Ayşe kuzu adlı vatandaşın Opel marka aracıyla çarpıştı. Belediye başkanı Erkan Aksoy, kazadan herhangi bir yara almadı.

Ancak karşı tarafın sürücüsü Ayşe kuzu kendi aracında sıkıştı. Bu sıkışma sonrasında yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine intikal etti ve sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralanan vatandaş Ayşe Kuzu, sıkıştığı aracından çıkarılarak 112 acil servisleri tarafından acil müdahale yapılmak üzere ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı. Kuzu’nun önemli bir şeyi olmadığı bildirildi.