Gelecek Partisinden Selçuk Özden, Melih Bulu'nun Türkçesini eleştirdi!

Rektör olması sonrasında, Bulu'nun sosyal medya hesabı üzerinden 9 Ekim 2019’da paylaştığı, "Bugün girişimcilik bir tecrübelerimi paylaştım Üniversitesi öğrencileri ile. En ilgi gören öğüdüm 'eğer iş fikrinizi annenize anlattığınızda anlıyorsa o işi yapmayın' oldu" paylaşımı gündem oldu.

Özdağ ise, bu mesajı hedef alarak Bulu'nun Türkçesiniyağmuruna tuttu. Özdağ'ın yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

"Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmış. Aşağıdaki tweet Türkçemizi nasıl da güzel ve mükemmel kullandığının bariz öneğidir! Boğaziçi’nin öğrencileri, akademisyen ve çalışanları ne kadar da şanslılar! Atayan iradeyi ve atanan kişiyi tebrik ediyoruz." İfadelerine yer verdi.