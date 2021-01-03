İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Gelecek Partisinden Selçuk Özden, Melih Bulu'nun Türkçesini eleştirdi!

Gelecek Partisinden Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'nin eski İstanbul milletvekili aday adayı Melih Bulu'nun Türkçesi'ni eleştiri yağmuruna tuttu.

03 Ocak 2021 Pazar 21:47
Gelecek Partisinden Selçuk Özden, Melih Bulu'nun Türkçesini eleştirdi!
Takip Et:

Rektör olması sonrasında, Bulu'nun sosyal medya hesabı üzerinden 9 Ekim 2019’da paylaştığı, "Bugün girişimcilik bir tecrübelerimi paylaştım Üniversitesi öğrencileri ile. En ilgi gören öğüdüm 'eğer iş fikrinizi annenize anlattığınızda anlıyorsa o işi yapmayın' oldu" paylaşımı gündem oldu. 

Özdağ ise, bu mesajı hedef alarak Bulu'nun Türkçesini eleştiri yağmuruna tuttu. Özdağ'ın yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

"Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmış. Aşağıdaki tweet Türkçemizi nasıl da güzel ve mükemmel kullandığının bariz öneğidir! Boğaziçi’nin öğrencileri, akademisyen ve çalışanları ne kadar da şanslılar! Atayan iradeyi ve atanan kişiyi tebrik ediyoruz." İfadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MeliihBuluRektörEleştiriSelçuközden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan başörtü konusuna açıklık getirdi
Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan başörtü konusuna açıklık getirdi
Süleyman Soylu'nun askerler ile yer sofrasında yemek yedikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu!
Süleyman Soylu'nun askerler ile yer sofrasında yemek yedikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının tarihini verdi!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının tarihini verdi!
Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları 02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları 02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu "ittifak büyüyecek mi" sorusuna cevap verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ithal aşıların Türkiye'ye geleceği tarihi duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ithal aşıların Türkiye'ye geleceği tarihi duyurdu!

Popüler Haberler

Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Devletten esnafa kira ve hibe desteği
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kaç yaşında? nerelidir?
2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?
15 tatil ne zaman? 2021 MEB tatil tarihini açıkladı mı?
Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2021 Pazar Tv kanalları maç programı
Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler hangileridir?
Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
Kanalların yayın akışları 6 Eylül Cuma- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Konut kredisi yapılandırma masrafları ve konut kredisi yapılandırma hesaplaması
SGK Alo 170 canlı destek hattı işlemleri
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker yer aldığı dizi ve film yapımları
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci'nin yer aldığı diziler
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin (İpek Tenolcay) kimdir?
Arıza dizisindeki Yavuz karakteri kimdir? Kemal Balıbaş nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı
Kefaret dizisi Melis kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Senay Dede kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.