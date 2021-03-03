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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı hakkında konuşma

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin düzenlemiş olduğu toplantıda yarın açıklanmış olacak olan İnsan Hakları Eylem Planı hakkında konuşma gerçekleştirdi. İşte detaylar...

03 Mart 2021 Çarşamba 15:03
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı hakkında konuşma
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Davutoğlu, partisi icin gerçekleştirmiş olduğu İstanbul İl Başkanlığı toplantısında konuşma yaptı.

Türkiye'nin insan hakları kanesinin hiçbir zaman evrensel stadndartlara ulaşamadığını söyleyen Davutğlu, askeri darbelerin keyfi ve hukuksuz uygulamaları ile sivil yönetimlerin tek taraflı yorumlarının, insan hakları ilkelerinin kalıcı hale getirmesinin önüne engel koyduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidarın insan reformundan bahsetmesini sevindirici olduğundan bahseden Davutoğlu ""Böylesi bir reformun başarılı olması önce sağlıklı bir muhasebe ve özeleştiri yapılmasına, sonra da samimiyetle ve tutarlılıkla yaklaşılmasına bağlıdır." dedi.

Davutoğlu insan haklarının korunmasına ve yasama, yürütme, yargı organlarına değinerek " "Bir hukuk devletinde devlet gücünün uymakla yükümlü kılındığı hukuk düzeni, insan haklarını korumaya odaklanmış olmalıdır. Aksi halde hukuk devletinden değil, kanun devletinden söz edilebilir."  sözlerini kaydetti.

İnsan hakları ile ilgili kanunlardan bahseden Davutoğlu "İnsan hakları eylem planının samimi bir içerik taşıması için bu planda sivil ve siyasal hakların garanti edildiğini gösteren kesin taahhütlerin yer alması gerekir." sözlerine yer verdi.

Sözlerine devam eden Davutoğlu "İnsan hakları eylem planı, samimi olarak insan hakları ihlallerini sona erdirme hedefine yönelecekse Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi sona erdirilmelidir. Böylece üniversitelere kayyum rektörler atama yöntemi terk edilmelidir. Bu yapılmadıkça bilim ve sanat hürriyeti ile ifade hürriyeti, eğitim ve öğretim hakkı güvence altına alınamaz." dedi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
DatutoğluKonuşmaInsanHak
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