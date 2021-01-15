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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı saldırı!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan Özdağ'ın, baş bölgesinden yaralandığı öğrenildi.

15 Ocak 2021 Cuma 16:21
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı saldırı!
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’a evinin önünden silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrasında Gelecek Partisi sosyal medya yöneticisi Taha Ün, Selçuk Özdağ’ın otomobilindeki görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Medyaya verilen fotoğrafta otomobilin sağ arka koltuğuna kan sıçradığı görülüyor.

Selçuk Özdağ hastaneye kaldırıldı

Bir grup tarafından aracına silahlı saldırı düzenlenen Selçuk Özdağ, saldırı sonrasında hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinden görüntüler paylaşılan Özdağ’ın, baş bölgesinden yaralandığı görüldü.

Ümit Özdağ’a yapılan saldırıyı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.



Son Güncelleme: 15.01.2021 16:21
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Anahtar Kelimeler:
Gelecek PartisiSaldırıÜmit Özdağ
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