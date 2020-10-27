Geert Wilders Erdoğan için ne dedi? Geert Wilders kimdir?

Özgürlük Partisinin lideri olan Wilders hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suç duyursunda bulundu. Bunun üzerine Wilders’ın kim olduğu çoğu vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı.

Wildres Olayı Nedir

Hollanda’ nın aşırı sağcı partisi Özgürlük Partisi’ nin Başkanı Geert Wilders’ ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ettiği laflar üzerine; Geert Wilders adına “Cumhurbaşkanına hakaret” nedeni ile suç duyurusu yapıldı.

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın avukatlığını yapan Hüseyin Aydın’ ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu, Wilders’ ın konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan’ ı hedefleyen sözlü hakeretin olduğunu ve bunun bir “Hakaret suçu” olduğu gerekçesi ile dava açtı.

Bu dava üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahmesi kararları ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(AİHS)’ nin de teyitinin yapıldığının üzeri çizilen dikekçede, “ İfade özgürlüğü için verilen sınırsız bir hak yoktur, sözleşmede yer alan 10’ uncu Madde’ nin 2. Fıkrasında belirtildiği gibi amaçlar ile sınırlandırılabilir. Bu durum ise ifade özgürlüğü kapsamında mutlak bir hak taşımamaktadır. Ayrıyeten sayılan durumların varlığında hakka müdahale etme imkanı tanıdığı gösterilmektedir. Demokratik toplumda öneme rağmen ifade özgürlüğünün mutlak bir nitelikte olmayıp bazı sınıflandırmalara tabii olmaktadır.” Kelimeler kullanıldı.

Dilekçede yer alan ifadeler ise:

“Wilders, seçilmiş olan ilk Cumhurbaşkanımızı hedef göstermiş ve yazdığı yazılar ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ a karşı; saygınlığını, onurunu ve şerefini rencide edecek nitelikli ifadeler kullanılmıştır. Sosyal medya platformunda yazdığı bu ifadeler ise bir çok insana ulaştığından yani açık bir şekilde yayınlandığından dolayı alanen işlenmiş bir suçtur. Bu kapsamda şüpheli Wilders hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak hakkında kamu davasının açılmasını arz ederiz.”

Geert Wilders

1963 senesinde Eylül ayının 6’sında Venlo’ da doğmuştur. Kendisi Özgürlük Partisi’ nin başkanıdır ve bir Hollandalı siyasetçidir. 1998 senesinden beri ise aktif olarak Hollanda Parlamentosu’nda üyelik yapmaktadır.

Wilders önceden Katoliktir lakin ilerleyen zamanlarda agnostisizme yönelmiştir. Vergilerin daha aşağıya çekilmesi, refah devleti tasfiyesi, verilen asgari ücretin ortadan kalkması, devlet müdahalesinin ve düzenlemesinin en aza indirilmesi gibi sağ liberteryen düşünleri/politikaları objektif bir bakış açısı ile harmanlayarak İslâm dini ve İslam dininin özgürlükleri ile uyuşamayacağı düşüncesi nedeni ile İslâm dinine karşı bir siyaset politikası izlemektedir. Nefretinin ise Müslüman insanlara değil, sadece İslâm dinine olduğunu söyleyen Greet Wilders, yaptığı bir konuşmada “Problemin çekirdeği faşist İslâm, Allah ve Muhammed’ in hastalıklı bir idolojisi bulunuyor; bu ideolojinin kaynağın da ise “İslâmi Kavgam”(Mein Kampf), yani Kur’an-I Kerim bulunuyor.” Demiştir. Bu konuşması ve daha nicesi neticesinde hakkında 2006 senesinde dava açılmıştır lakin 2008 senesinde savcılık, Wilders’ ın bu neden ile yargılanmayacağına karar kılmıştır.