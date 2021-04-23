Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan 128 milyar dolar iddiası

Hulki Cevizoğlu, Kanal İstanbul projesine “Bir Atatürkçü olarak evet diyorum” derken gündemdeki “128 milyar dolar” tartışmaları hakkında da konunun yurt dışındaki bir işadamı tarafından ortaya atıldığını iddia etti.

Muhalefetin gündemindeki Merkez Bankası’nın döviz rezervleri ile ilgili tartışmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye’de bankaları olan birisi. AK Parti'ye daha önce yaklaşmak istedi ama sonuç alamadı. Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor."

Hulki Cevizoğlu, iddialardan bahsederken bu işadamının kimliğini paylaşmadı lakin A Haber, Takvim, Yeni Akit gibi yayın organları iddiada adı geçen işadamının Cem Uzan olduğunu öne sürdü.

Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu’nun geçen günlerde Kanal İstanbul Projesine ilişkin“Bunu benim gibi birisinin söylemesi çok önemli. Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor” açıklaması yine bu yayın organları tarafından haber yapılmıştı.