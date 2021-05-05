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Fuat Oktay, Hıdırellez bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Hıdırellez bayramını kutladı. Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Hıdırellez kutlama mesajı gönderdi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:37
Fuat Oktay, Hıdırellez bayramını kutladı
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Son yapılan sistem değişikliğinden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Fuat Oktay, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Hıdırellez bayramını kutlayan bir mesaj yayınladı. Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Hıdırellez bayramı ile ilgili kutlama mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştı Hıdırellez mesajında, baharın simgesi ve doğanın yeniden uyanışı olarak nitelendirilen Hıdırellez bayramını kutladı.

Fuat Oktay, tüm insanlığın, milletimizin bolluk ve bereket içerisinde bir Hıdırellez bayramı geçirmesini, son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs belasından bir an önce kurtulmayı diledi. O sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir görsel paylaşan Fuat Oktay, gül resmi paylaşarak Hıdırellez bayramını kutladı. Hıdırellez bayramı Türkiye’de 5 Mayıs günü kutlanmaktadır. Bu bayramda insanlar çeşitli dilekler dileyerek olmasını bekliyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayHıdırellez
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