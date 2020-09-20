Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Türkiye açıklaması!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabı üzerinden Türkiye ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Doğu Akdeniz’de yaşanan kriz hakkında ifadeler kullanan Macron ayrıca Korsika’da gerçekleştirilen Med7 toplantısına gönderme de yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı açıklamalarında, “Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim” ifadelerine yer verdi.

Kullanıcılar Tepki Gösterdi

Macron’un Türkçe olarak yaptığı paylaşımın, Türkçe dilinde Google Translate uygulamasından otomatik olarak çevirdiğini belirten sosyal medya kullanıcıları mesajın ne anlama geldiğini anlamadıkları yönünde tepki paylaşımlarında bulundular.