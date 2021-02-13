Fatma Betül Sayan Kaya: ''Başımız sağolsun''

Uzun yıllar boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanıvefat etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısıvefat haberini aldıktan sonra hastaneye yakınlarına baş sağlığı diledi.

Uzun bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş vefat etti. Topbaş, kısa bir süreliğine tedavilere cevap verse de çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayata gözlerini yumdu. Haberi alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hemen Kadir Topbaş’ın tedavi gördüğü hastaneye giderek yakınlarına taziye dileklerini iletti. Kaya, ‘’İstanbul ve Türkiye çok büyük bir ismi kaybetti. Onun hizmetleri unutulmaz hizmetlerdir. Çok üzgünüz, başımız sağolsun’’ dedi.