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Fahrettin Koca istifa etti mi, edecek mi? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Salgın sebebiyle adını sürekli duyduğumuz Fahrettin Koca hakkında istifa edeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Bazı sebeplerden dolayı istifa edeceği konuşulan Koca ,görevi bırakacak mı? Herkes tarafından bu sorunun cevabı merak ediliyor. İşte istifa iddiasına ilişkin detaylar ...

17 Mart 2021 Çarşamba 16:47
Fahrettin Koca istifa etti mi, edecek mi? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor
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Fahrettin Koca istifa ediyor iddiaları

Son zamanlarda istifa edeceği konuşulan Sağlık Bakanı’nın, bu duruma gelmesine sebep olan iddialar ortaya atılmıştı.

Bu iddialardan birisi , Fahrettin Koca’nın taleplerinin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesi. Diğer bir iddia ise; İskenderpaşa Cemaatine bağlılığıyla bilinen Koca’nın bakanlık içerisinde farklı cemaatlerle yakınlığı bulunan bürokratlarla fikir ayrılığı sebebiyle istifa edeceği iddia ediliyor.

Cevdet Erdöl yeni Sağlık Bakanı mı olacak?

Sava göre Fahrettin Koca’nın kendi istifasını sunacağı ve kısa sürede kabul edileceği söyleniyor.  Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde rektör olan Cevdet Erdöl’ün yeni  Sağlık Bakanı olacağı konuşuluyor.

Fahrettin Koca kimdir?

Fahrettin Koca 2 Ocak 1965 tarihinde Konya Kulu’da doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Konya’da okumuştur. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi’nde almıştır. 1988’de İstanbul’da Tıp Fakültesi’ni bitirerek Tıp Doktoru diplomasını almıştır.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları konusunda uzmanlaşmıştır. Çeşitli sağlık kuruşlarında medikal direktörlüğü ve doktorluk yapmıştır. TPK, İTO, OHSAD  gibi çeşitli kuruşlarda üyeliği bulunmaktadır.  İstanbul Medipol Üniversitesi’nin kurucusu ve sahibidir. Ayrıca Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı’nında kurucusudur.  Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi’nde Eğitim Konseyi’nin Başkan Yardımcılığını ve Vakıf Üniversite Hastaneleri Deneği’nin Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Şu an Türkiye’nin 59. Sağlık Bakanı olarak hayatına devam etmektedir. 10 Temmuz 2018 tarihinde görevine yemin ederek başlamıştır.

Pandemi sürecinde adını sıklıkla duyduğumuz Fahrettin Koca , evli ve dört çocuk babasıdır. Eşi Hale Koca ve küçük oğluyla Ankara’da yaşamaktadır. Gazetecilere karşı durduğu saygılı ,sakin hali ve görevinden gösterdiği dikkatle vatandaşlar tarafından saygı ve sevgisini kazanmıştır. Babası da oğlunun çok merhametli olduğunu, haksızlığa gelemediğini ve başarılı bir evlat olduğunu söylemiştir. Çocuklarını bakkallık yaparak büyüttüğünü ve okuttuğunu söyleyen Baba Hasan, evlatlarının hepsinin belli bir yere geldiğini söyledi .

Yeni Sağlık Bakanı olacağı iddia edilen Cevdet Erdöl kimdir?

16 Şubat 1958 tarihinde Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğan Erdöl, İstanbul Üniversitesi’nden askeri doktor olarak mezun olmuştur. Ankara ‘da GATA Hastanesi’nde İç Hastalıkları ve Kardiyoloji alanında uzmanlaştı. Amerika’nın Washington DC eyaletinde eğitimler aldı. Ağrı ve Ankarada bulunan Mevki Askeri Hastanelerinde çalışan Erdöl, GATA’da yardımcı Doçent olarak çalışmıştır.

Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Doçent olarak çalıştı. KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim alanında Öğretim üyeliği ile Kardiyoloji Anabilim alanının Başkanlığı’nı yapmıştır.

2002 yılında profesör oldu. Yüzlerce araştırmaları ve makaleleri ulusal ve uluslararası platformlarda yer almıştır. 22.Dönem Trabzon Milletvekilliği yapmıştır. Bu dönemde TBMM Sağlık,Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda başkanlık yaptı . bir sonraki dönemde yeniden başkan seçildi. İyi bir İngilizce’ye sahip olan Cevdet Erdöl, evli olup 3 çocuğu vardır.

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 16:47
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