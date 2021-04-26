Fahrettin Altun'dan Biden'e çok sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’ın 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalara çok sert bir tepki gösterdi. Altun, katillerin hesap vaktinin geldiğini açıkladı. Altun ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan Biden’ın bu açıklamaları tümüyle reddettiklerini de sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili açıklamalarını çok sert bir şekilde sürdüren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, soykırım iddialarının popüler bir söylem olduğunu dile getirerek, bu iddiaların tarihsel gerçeklikten uzak olduğunu ifade etti. Biden’ın bu söyleminin tarihsel bağlarla birbirlerine bağlanan ve ortak bir yaşama kültürü oluşturan milletimize bir hakaret olduğunu, birlikte yaşama kültürümüze bu tür popülist söylemlerin zarar veremeyeceğini, bu söylemlerin ardından milletimiz arasında sıkı bağların daha da sıkılaşacağını ifade ederek soykırım iddialarını reddetti.