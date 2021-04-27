İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme...

Eski Milletvekili Mail Büyükerman vefat etti

Demokratik Sol Parti (DSP) 21. Dönem Eskişehir Milletvekili olan ve 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olarak Mail Büyükerman 93 yaşında yaşamını yitirdi. Büyükerman koronavirüs tedavisi görüyordu.

27 Nisan 2021 Salı 14:56
Eski Milletvekili Mail Büyükerman vefat etti
Takip Et:

Demokratik Sol Parti’nin 21. Dönem Eskişehir Milletvekilleri arasında bulunan ve bir dönem 2000 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olarak dikkatleri üzerine çeken Mail Büyükerman, 93 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız adat olan ve ilk turda sadece 3 oy alan DSP’nin eski milletvekili Mail Büyükerman, kısa bir süre önce koronavirüs testi olmuştu. Kendisi Eskişehir’de bulunan Yunusemre Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Tedavi sürecine başlanan Büyükerman, bugün yaşamını yitirerek ebediyete irtihal etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSP, eski milletvekillerinin ebediyete göç etmesinden dolayı Allah’tan rahmet dileyerek, Büyükerman’ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Kendisine Allah’tan rahmet dileriz.




Son Güncelleme: 27.04.2021 14:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DSPMail Büyükerman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Ermeni Soykırımı" açıklamasına cevap

Popüler Haberler

EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Bankaların emekli maaşı promosyon süresi ne kadardır? 2021 Emekli maaşı için promosyon veren bankalar listesi
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri
Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2021 Gelir vergisi oranları ve hesaplama yöntemleri
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2021
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik hakkında bilgiler
TJK 27 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu
Show TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Doya Doya Moda başvuru nasıl yapılır? TV8 Doya Doya Moda başvuru ve iletişim bilgileri
İkili averaj nedir? 2'li averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı, genel averaj mı?
E-devlet üzerinden Aile Hekimi değişikliği nasıl yapılır?
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 27 Nisan 2021 Salı
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli yaşı kaç?
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.