Eski Milletvekili Mail Büyükerman vefat etti

Demokratik Sol Parti’nin 21. Dönem Eskişehir Milletvekilleri arasında bulunan ve bir dönem 2000 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olarak dikkatleri üzerine çeken, 93 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız adat olan ve ilk turda sadece 3 oy alan DSP’nin eski milletvekili Mail Büyükerman, kısa bir süre önce koronavirüs testi olmuştu. Kendisi Eskişehir’de bulunan Yunusemre Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Tedavi sürecine başlanan Büyükerman, bugün yaşamını yitirerek ebediyete irtihal etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSP, eski milletvekillerinin ebediyete göç etmesinden dolayı Allah’tan rahmet dileyerek, Büyükerman’ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Kendisine Allah’tan rahmet dileriz.