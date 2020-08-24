Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e silahlı saldırı! Tahir Şahin vuruldu mu, sağlık durumu nasıl?

Menemen eski belediye başkanı Tahir Şahin'e silahlı saldırı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Alınan son bilgilere göre Tahir Şahin'in Yeni Foça'da silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırganların henüz kimliği belli değilken eski başkanında sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Olay hakkında gelişmeler geldikce sitemizden yayınlanacaktır!

Yeni Foça'da yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Menemen eski Belediye başkanı Şahin'in kalçasından vurulduğu ve Devlet hastanesine kaldırıldığı son gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca Şahin'in sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.