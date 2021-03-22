Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’a, Erdoğan'a hakaretten 3 yıl 6 ay hapis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 2015 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklama sırasında hakaret ettiği iddiası ile dava açılmıştı. Demirtaş'ın yargılandığı davanın mahkemesinde karar çıktı.

' suçlamasından 4 yıl 8 aya kadaristemi ile açılan dava Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Mahkemeye sanık olarak katılan, savunmasını SEGBİS bağlantısı ile verdi. Demirtaş, mahkeme heyetine verdiği savunmasında 2 kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak çıktığını ve uzun yıllardır siyasetin içerisinde olduğunu ifade ederek, 2 cümlelik eleştiri ile hakkında 2 ayrı iddianame düzenlendiğini ve Cumhurbaşkanını hedef almayarak sadece hükümeti eleştirdiğini belirtti. Demirtaş, o dönemde yumuşak bir açıklama yaptığını ve eleştiri haklarının var olduğunu ve bu haklarında demokratik yönetimin verdiğini söyledi.

Sanık sıfatıyla mahkemede yer alan Selahattin Demirtaş'ın açıklama ve ifadelerinin kabul edilebilir düzeyde bir eleştiri olmadığı, ifade özgürlüğünün ise kuralları aştığı konusunda değerlendirilmede bulunulan mütalaada, sanık Demirtaş'ın hakaret suçunu işlediği yönünde sabit olunduğu belirtildi ve sanığını 'hakaret' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işlediği anlatıldı.

Mahkeme heyeti ise sanık Selahattin Demirtaş hakkında kararını vererek kendisini 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında 3 yıl 6 ay süreli hapis cezasına hükmetti.