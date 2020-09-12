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Eski Başbakan Tansu Çiller'in zor anları

80 darbesinin 40 yılı için düzenlenen 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’na' katılan Eski Başbakan Tansu Çiller konuşma yaptığı sırada inen bir helikopter yüzünden zor anlar yaşadı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:38
Eski Başbakan Tansu Çiller'in zor anları
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Demokrasi tarihine kara bir leke olarak adını yazdıran 12 Eylül 1980 darbesinin 40. Yılı nedeniyle Adalet Bakanlığınca düzenlenen “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’na davetli olan eski  ilk kadın Başbakan olan  Tansu Çiller 80 darbesi  ile alakalı Demokrasi ve Özgürlük adasında açıklamalarda bulunurken zor anlar yaşadı.


Eski Başbakanlarımızdan olan Tansu Çiller, basın mensuplarına konu ile alakalı konuşma yaparken programa davetli olan diğer konukları adaya getiren helikopterin adaya iniş yaptığı sırada neden olduğu rüzgâr nedeniyle deniz sularının sağa sola savrulmasıyla zor anlar yaşadı. Konuşmasını yapamayan Çiller helikopterin iniş işlemini bitirmesinden sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.



Son Güncelleme: 12.09.2020 18:38
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Anahtar Kelimeler:
Tansu Çiller80 Darbesi
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