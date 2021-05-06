Eski AK Parti üyesi Burhanettin Uysal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

20 Haziran 1967 yılında Konya’ da doğan Burhanettin Uysal, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi’ nde tamamladı. 1992 yılında Polis Akademisi’ nden mezun olduktan sonra 1989 ile 1994 yılları arasında komiser ve emniyet müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1994 yılından 1997 yılına kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ nde 1997 yılından 2000 yılına kadar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ nde akademik hayatını sürdürdü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Uysal’ ın vefatı üzerine taziye mesajları yayındı.

Son Karabük Üniversitesi’ nde (2008-) dersler veren Prof. Dr. Burhanettin Uysal yaklaşık bir aydır Ankara Şehir Hastanesi’ nde koronavirüs tedavisi görüyordu.