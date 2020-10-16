Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde organize edilen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Her ne kadar Covid-19 salgını devam etse de üniversitelerdeki akademik takvimin kesintisiz uygulanmasının önemli olduğunu ifade ederek “İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin uzun senelerce eğitimin her kademesiyle beraber yükseköğretimde de sorunlar yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı, hükümete geldiklerinde her şehirde üniversite kurma sözü verdiklerini ve bu sözü tuttuklarını dile getirdi. Ayrıca bu adımı attıklarında birilerinin nasıl tepki gösterdiğini ve nasıl telaşlandıklarını dün gibi hatırladığını belirtti.

Halihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren 207 kamu ve vakıf üniversitesinin 176.000 akademik personel ile 8 milyon 267 bin öğrenciye eğitim ve öğretim verdiğini aktaran Erdoğan, uzun senelerdir öğrenciler tarafından itiraz edilen harçları da kaldırarak ücretsiz eğitim hayalini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye’nin kamunun tümüyle ücretsiz yükseköğretim hizmeti verdiği nadir ülkelerden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı isteyen her öğrenciye burs ya da kredi verdiklerini, bugün yurtların 700 bin kapasite ile hizmet verdiğini, burs ve kredi alan ise 1.6 milyon öğrenci olduğunu açıkladı. Daha önceden 45 TL olan lisans öğrencisi burs ve kredisini aylık 550 TL’ye yükselttiklerini ve bu rakamın yüksek lisans öğrencilerinde 1100, doktora öğrencilerinde 1650 TL olduğunu aktardı.

Üniversiteleri, araştırma üniversiteleri, bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler, mesleki uygulama ağırlıklı üniversiteler gibi farklı misyonlar üstlenen yapılar halinde geliştirmeye çalıştıklarını bildiren Erdoğan, bu şekilde şehirlerdeki üniversitelerin, tek tip eğitim yapmak yerine, şehirlerinin, bölgelerinin ve ülkenin ihtiyacına göre farklı alanlarda gelişen bir yapıya ulaşma yolunda ilerlemeye başladıklarını dile getirdi.

Nerede zulüm varsa Türkiye’nin orada olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bir tarafta Libya'da zulüm var, sessiz kalamayız. Suriye'de, 910 kilometre sınırımız boyu zulüm var. Öbür tarafta Somali'de zulüm var, seyir mi edelim? Azerbaycan'da bakıyorsunuz Ermenilerin zulmü var. Biz duramayız, tarih boyunca ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. Onun için biz durmaz ve oralarda da görevimizi yerine getirmenin gayreti içerisinde oluruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim talebine ilişkin ise, “Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Türkiye artık eski Türkiye değil, yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse ilan edilen zaman neyse şimdi de 2023'ün Haziranı'dır ve 2023'ün Haziranı'nda seçim yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin 2023 senesinde büyük ve güçlü inşası yolunda önemli bir aşamayı geride bırakılacağını ifade eden Erdoğan, “Bir taraftan sismik araştırmalar yapıyoruz, bir taraftan sondaj çalışmalarını yapıyoruz” dedi.