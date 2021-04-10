Erdoğan'ın imzası ile 7 bölge için kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Balıkesir ve Muğla'daki bulunan 7 bölgenin 'kesin korunacak hassas alan' olması hakkında kararı imzaladı. İmzalanan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Doğal Sit Alanının Koruma Statüleri kapsamında ayrıca, İstanbul Adalar'da buluna Tavşan (Balıkçı) Adasının ve Balıkesir'e bağlı Marmara ilçesinde bulunan Marmara Adası Saraylar Mevki 3 ile 13 numaralı adaların, Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı ilçesi 62 numaralı alanın yeniden değerlendirildiği ve 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescilinin yapıldığı belirtildi.
Son Güncelleme: 10.04.2021 14:48