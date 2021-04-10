Erdoğan'ın imzası ile 7 bölge için kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Balıkesir ve Muğla'daki bulunan 7 bölgenin 'kesin korunacak hassas alan' olması hakkında kararı imzaladı. İmzalanan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Göl Mahallesi kıyı kesimi ile birlikte, Gündoğan, Eskiçeşme, Türkbükü ve Bitez'in kesin korunacak hassas alan olarak kararı verilirken aynı bölge içinde bulunan Ortakent,Dereköy ve Geriş'in yanı sıra Karakaya mahallerinin kıyı kesimindeki adalar ve çevresinin de "nın" kapsamında yeniden değerlendirilerek mevcut karara eklendi.

Doğal Sit Alanının Koruma Statüleri kapsamında ayrıca, İstanbul Adalar'da buluna Tavşan (Balıkçı) Adasının ve Balıkesir'e bağlı Marmara ilçesinde bulunan Marmara Adası Saraylar Mevki 3 ile 13 numaralı adaların, Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı ilçesi 62 numaralı alanın yeniden değerlendirildiği ve 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescilinin yapıldığı belirtildi.