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Erdoğan'dan şehitlere taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis’te yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin ailelerine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan şehitlere rahmet dilerken ailelere de baş sağlığı diledi.

05 Mart 2021 Cuma 14:51
Erdoğan'dan şehitlere taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Bitlis’te yaşanan ve tüm Türkiye’yi büyük bir yasa boğan helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin ailelerine taziye mesajı göndererek yüreklerine su serpti. Erdoğan, 11 askerimizin ailelerine baş sağlığı dilerken, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diledi. Erdoğan ayrıca Türk Silahlı kuvvetleri ne de başsağlığı diledi. Sosyal medyadan yaptığı duyuruda şehitlerimizin yerinin cennet olduğuna dikkat çeken Erdoğan, yaralılara acil şifalar diledi. Ayrıca şehitlerin kederli ailelerine ve büyük Türk milletine de taziye mesajı yolladı. Bunun yanında Türk Silahlı kuvvetlerinin bünyesinde faaliyet gösteren askerlerimize de Allah’tan rahmet diledi. Bizler de kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.



Son Güncelleme: 05.03.2021 14:51
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Anahtar Kelimeler:
ŞehitlerErdoğanTaziye
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