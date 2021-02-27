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Erdoğan'dan Osmanoğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osmanlı Hanedanı’nın reislerinden Harun Osmanoğlu’nu arayarak taziye dileklerinde bulundu. Harun Osmanoğlu’nun ağabeyi Abdülkerim Dündar Osmanoğlu Şam’da vefat etmişti.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:29
Erdoğan'dan Osmanoğlu'na taziye telefonu
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Osmanlı Hanedanı’nın reislerinden biri olan Abdülkerim Dündar Osmanoğlu şu anda vefat etti. Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın dördüncü kuşak torunları arasında yer alan Şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu uzun bir süredir Suriye’nin başkenti Şam’da yaşıyordu.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise vefat eden Şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu’nun kardeşi Harun Osmanoğlu’nu telefonla arayarak taziye dileklerinde bulundu, Harun Osmanoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunarak sürekli olarak Erdoğan’a dua ettiğini ifade etti. Harun Osmanoğlu şu an Osmanlı Hanedanı’nın en büyük şehzadesi konumunda bulunuyor.

Konuşma sırasında duygularını ifade eden Harun Osmanoğlu, Payitaht Abdülhamit dizisini kaçırmadığını dedesinin başına gelen bütün olayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da başına geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman mazlumların yanında bulunduğunu, onlara her platformda sahip çıktığını da ifade etti. Ayrıca sürekli olarak her namazında Erdoğan’ın sağlığına duacı olduğunu da söyledi.

Yaptığı güzel hizmetlerden dolayı Allah’ın da Erdoğan’a yardım ettiğini söyleyen Harun Osmanoğlu Müslüman dünyasında Türkiye’nin İslamiyet’in kılıcı olarak dikkat çektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Harun Osman olduğunun yanı sıra kızı Nurhan Osmanoğlu hanımefendi ile eşi Fahrizet hanımefendi ile telefonda görüşerek onlara da taziye mesajları verdi.

Son Şehzade Harun Osmanoğlu, kızı ve eşi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 67. yaş gününü kutlayarak ona hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diledi. Ayrıca yapılan bu görüşme esnasında Ak Parti İstanbul Milletvekillerinden İffet Polat da Osmanoğlu ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu.



Son Güncelleme: 27.02.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanHarun OsmanoğluOsmanlı
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