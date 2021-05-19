Erdoğan'dan FETÖ açıklaması! hesabını gördük, çok yakında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı’ndan şok açıklama. Erdoğan ‘’ FETÖ’den önemli bir isim yakaladık. Yakında açıklayacağız.’’ dedi. İşte haberin devamı..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘FETÖ’den çok önemli bir ismi yakaladık. O isim şu anda bizim elimizde ve onu hesaba çektik. Yakında kim olduğunu açıklayacağız.’’ şeklinde konuştu.
‘’ Sofi Nurettin’i bitirdik ve Kandil’i de çökertmemiz gerekiyor.
Ayrıca FETÖ grubundan çok önemli bir ismi de yakalamış bulunmaktayız. O kişi şu anda bizim elimizde ve onu derhal sorguya alarak hesaba çektik. Çok yakında onun kim olduğunu da sizlere açıklayacağız. ‘’
Son Güncelleme: 19.05.2021 23:04