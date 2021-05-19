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Erdoğan'dan FETÖ açıklaması! hesabını gördük, çok yakında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı’ndan şok açıklama. Erdoğan ‘’ FETÖ’den önemli bir isim yakaladık. Yakında açıklayacağız.’’ dedi. İşte haberin devamı..

19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:04
Erdoğan'dan FETÖ açıklaması! hesabını gördük, çok yakında açıklayacağız
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Cumhurbaşkanı’ndan şok açıklama. Erdoğan ‘’ FETÖ’den önemli bir isim yakaladık. Yakında açıklayacağız.’’ dedi. İşte haberin devamı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘FETÖ’den çok önemli bir ismi yakaladık. O isim şu anda bizim elimizde ve onu hesaba çektik. Yakında kim olduğunu açıklayacağız.’’ şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar ise şöyle;

‘’ Sofi Nurettin’i bitirdik ve Kandil’i de çökertmemiz gerekiyor.

Ayrıca FETÖ grubundan çok önemli bir ismi de yakalamış bulunmaktayız. O kişi şu anda bizim elimizde ve onu derhal sorguya alarak hesaba çektik. Çok yakında onun kim olduğunu da sizlere açıklayacağız. ‘’


Son Güncelleme: 19.05.2021 23:04
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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanFETÖ
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