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Erdoğan'dan 50+1 açıklaması Karar parlamentonundur!

Partisinin grup toplantısı sonrası basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına karşılık o konudaki karar merkezinin parlamento olduğunu söyledi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:58
Erdoğan'dan 50+1 açıklaması Karar parlamentonundur!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası gazetecilerin karşısına geçen Erdoğan, bir basın açıklamasında bulundu.

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan 'yüzde 50+1' tartışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tartışmalarının hepsinin yalan dolan olduğunu ve özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili tüm kararların merkezinin parlamento olduğunu söyledi. Erdoğan, konuşmasını devamında ayrıca, 'Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin' ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 17.11.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan50+1 Açıklaması
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