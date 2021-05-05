Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya devlet başkanı Vladimir Putin telefonla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi koronavirüs aşısı oldu. Bu kapsamda koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı tedarik konuları görüşüldü. Geçtiğimiz cuma günü, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın üretmiş olduğu Sputnik V aşısıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.
Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay içerisinde bir miktar Sputnik V aşısının Türkiye’ye geleceğini, önümüzdeki altı ay içerisinde de Rusya’dan Türkiye’ye 30 milyon doz Sputnik V aşısının geleceğini ifade etti.
Son Güncelleme: 05.05.2021 19:51