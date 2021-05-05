İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüşme yaptı. Erdoğan ile Putin’in gündeminde aşı var.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:51
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Takip Et:

Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya devlet başkanı Vladimir Putin telefonla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi koronavirüs aşısı oldu. Bu kapsamda koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı tedarik konuları görüşüldü. Geçtiğimiz cuma günü, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın üretmiş olduğu Sputnik V aşısıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, Rusya aşısı Sputnik V aşısının en kısa sürede temin edileceğini söyledi. Bu konuyla alakalı ciddi miktarda aşının Rusya’dan Türkiye’ye geleceğini ifade etti. Ayrıca Rusya’nın üretmiş olduğu Sputnik V aşısı çok yakın bir zamanda Türkiye’de üretilmeye başlanacak. Bu konuda Türkiye ile Rusya arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay içerisinde bir miktar Sputnik V aşısının Türkiye’ye geleceğini, önümüzdeki altı ay içerisinde de Rusya’dan Türkiye’ye 30 milyon doz Sputnik V aşısının geleceğini ifade etti.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanPutin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihi
Muharrem İnce MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihi

Popüler Haberler

Seda Sayan Gayrimenkule Yatırım Yapmaya Devam Ediyor
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Gerçek adı ne? Emir Tarık Tekin oynadığı diziler
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada bulgur görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada bulgur görmek rüyasının tabiri
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere nerelidir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler
5 Mayıs 2021 Çarşamba Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 5 Mayıs 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Kanal D Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Koltuk altı kararmasını ne geçirir? Koltuk altı kararması çözüm önerileri
Yemin 334. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Maraşlı dizisinde Oğuz karakterini Mert Ateş canlandırıyor
Maraşlı canlı izle! ATV Maraşlı 16.bölüm tek parça izle! 3 Mayıs 2021 Pazartesi Maraşlı son bölüm
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle!
Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.