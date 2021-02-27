Erdoğan, Kızılcahamam- Çerkeş tünel açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam ile Çerkeş arası mesafeyi düşüren tünelin açılışında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açılışa online olarak bağlantı gerçekleştiren Erdoğan, bu muazzam eserin Türkiye’ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşmalarını sürdüren Erdoğan, ‘’Bölünmüş yolları toplamda 28 bin kilometreye çıkardık. Artık yollar daha keyifli hale geldi. Yollar eskisi gibi insanları korkutmuyor. Önceden turizm sadece deniz kenarlarını kapsarken artık tüm Türkiye geneli turist akını var. Tüm ulaşım ağlarımız birbirini tamamlıyor. Ülkemiz dünyanın en önemli ticaret bölgelerinden birinde olduğu için ulaşım yatırımlarına önem veriyoruz. Bu yollar sayesinde önce ulusal, sonra da uluslararası ticareti canlandırıyoruz. Bu yolları en çok eleştirenlerin kullandığını da biliyoruz’’ dedi.