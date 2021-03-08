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Erdoğan ile Boris Johnson arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasında geliştirilecek adımlar ile bölgesel konulara yer verildi.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:53
Erdoğan ile Boris Johnson arasında kritik görüşme!
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Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret, turizm ve yatırımın yanı sıra önümüzdeki dönemde ikili ilişkiler geliştirecek adımların ele alındığı bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke arasında ki diplomatik konulara yer verildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin de ele alındığı görüşmede Türkiye ile Birleşik Krallık ilişkilerini daha da fazla geliştirmesi değerlendirilen bölgesel konular konuşuldu. Erdoğan'ın ve Johnson ile yaptığı kritik görüşmede, salgın şartlarının değişmesi sonrası 'Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu' adı altında düzenlenen programın 2021 yılının ikinci yarısında Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylediği öğrenildi. 

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ilişkilerde bir dönüm noktası yarattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarz adımların 20 milyar dolar gibi bir rakamla ticaret hacminde hedefe ulaşmak anlamında kolaylık sağlayacağını ifade ettiği belirtildi.



Son Güncelleme: 08.03.2021 17:53
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Anahtar Kelimeler:
Cumhrubaşkanı ErdoğanBoris JohnsonTelefon Görüşmesi
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