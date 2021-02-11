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Enis Berberoğlu, Milletvekilliği vasfını yeniden elde etti!

MİT Tırları davasında kesin hüküm giydiği gerekçesi ile 4 Haziran 2020 yılında milletvekilliği alınan CHP’li Enis Berberoğlu, tekrardan Milletvekili vasfını elde etti.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:56
Enis Berberoğlu, Milletvekilliği vasfını yeniden elde etti!
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Enis Berberoğlu hakkında hazırlanan fezleke TBMM’ye sunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün grup başkanvekilleri ile yapılan toplantının ardından konuyu Genel Kurul bilgisine sunulması kararı alındı. Buna göre başkanlık tezkeresi Genel Kurul’da okunmaya başlandı. Yemin etmesi gerekli olmayan Enir Berberoğlu, milletvekili vasfını tekrardan elde etmiş oldu.

Berberoğlu’nu savunan avukatlar fezlekeye itiraz etmiş ve dilekçe içeriğinde şu ifadelere yer vermişti: “Mahkemenizce düzenlenen fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan iş bu fezlekenin tamamlanmadan iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir.”



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
TBMMEnis BerberoğluMilletvekili
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